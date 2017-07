Deux automobilistes au pied pesant interceptés à Gatineau

Deux automobilistes au pied pesant ont écopé d’amendes salées, mardi soir, à Gatineau, en Outaouais.

Les deux hommes ont respectivement été interceptés à 154 km/h et 143 km/h durant une opération de contrôle de la vitesse menée sur le boulevard Saint-Raymond, dans le secteur de Hull.

La limite de vitesse permise à cet endroit est de 70 km/h.

Les deux conducteurs, des résidents de Gatineau âgés de 19 et 49 ans, ont chacun reçu un constat d’infraction dont l’amende et les frais totalisent plus de 1300 $, tandis que 18 et 14 points d’inaptitudes s’ajoutent à leur dossier respectif.

Leur permis de conduire a de plus été suspendu pour une période de sept jours.