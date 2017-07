Deuxième étape du Tour CIBC Charles-Bruneau

Les cyclistes ont terminé mercredi la 2e étape du 22e Tour CIBC Charles-Bruneau, près du lac Magog.

Le parcours de l’Espoir se poursuivra sur 600 kilomètres jusqu’à Boucherville d’ici vendredi.

«On a encore deux autres journées qui nous attendent. Mais demain, qu’ils viennent en renfort ! On a trois nouveaux parcours, parcours de Sherbrooke, de Gatineau et de Québec», a précisé Paul Doucet, l’un des porte-paroles de la course.

Au total, à travers les différents parcours, près de 600 cyclistes apportent leur contribution et visent à amasser environ 3 millions $ au cours du présent événement, avec l'espoir commun de mettre fin au cancer pédiatrique.

C’est en poursuivant des activités comme le Tour CIBC Charles-Bruneau que les sous seront amassés pour la recherche.

Le grand public peut également faire un don par messagerie texte en inscrivant le mot TOUR au numéro 20222 pour un don de 5 $ ou 20 $.