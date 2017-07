Elle célèbre l’anniversaire de son fils décédé en sautant en parachute

Faire un saut en parachute pour se rapprocher de son fils disparu. La mère de Félix Belley, mort dans un accident de la route en avril dernier, l'a fait le week-end dernier.

Sonia Rhéaume avait promis de célébrer les 18 ans de son fils disparu.

À 13 500 pieds d'altitude, elle a fait le grand saut avec le comédien et réalisateur Guillaume Lemay-Thivierge. C'était pour elle la meilleure façon de se retrouver le plus près possible de Félix.

La femme, qui a assurément vécu des émotions fortes, a confirmé que son fils aura une fondation à son nom.

«C’était enivrant. Magique. Je voulais fêter sa majorité que lui n’aura jamais.»

Elle a bien sûr eu une pensée pour son garçon durant la descente.

Quelques semaines après le décès de Félix, Sonia Rhéaume avait exprimé sa volonté de ne pas s'apitoyer sur son sort, malgré cette épreuve très difficile.

Aujourd’hui, elle confirme que la Fondation Félix-Belley sera mise sur pied - le nom a d'ailleurs été réservé - pour oeuvrer dans le don d'organes.

Les organes prélevés sur Félix ont aidé six personnes, dont une jeune mère de 29 ans qui a reçu un rein de son garçon. Les deux femmes se sont rencontrées. Sonia Rhéaume s’est réjouie de voir qu'un organe de son fils avait considérablement amélioré la qualité de vie de la dame.

Avec la fondation, Mme Rhéaume veut soutenir autant les receveurs que les donneurs d’organes, ainsi que leurs familles. Elle voudrait elle-même être sur le terrain, dans les hôpitaux, afin d'aider ces personnes.

«La conscientisation, c’est essentiel. C’est la seule option pour continuer une vie, pour changer la mort en quelque chose de positif», a-t-elle indiqué.