La hausse du niveau du fleuve Saint-Laurent inquiète

Le niveau du fleuve Saint-Laurent particulièrement haut ces jours-ci inquiète certains riverains.

Michel Potvin, le propriétaire d’un chalet situé sur l’île Sainte-Thérèse, au milieu du fleuve Saint-Laurent dans la région de Montréal, dit avoir perdu une bonne partie de son terrain en raison du niveau élevé du cours d’eau.

«Juste cette année on a perdu 13 pieds de terrain à notre chalet. Et ce n’est pas fini! Quand les gros bateaux passent, ça circule en ‘’fou’’. La vague vient frapper, et le terrain est ‘’mangé’’ par en dessous. La terre tombe à l’eau», explique le riverain.

Ce haut niveau du Saint-Laurent ne s’explique pas seulement par la pluie abondante.

Selon M. Potvin, l’ouverture des vannes du barrage de Cornwall, situé sur le lac Ontario, est également responsable de cette hausse marquée.

«Quand ils ouvrent les vannes là-bas, eux aussi ils ont été inondés. En descendant ici, le niveau d’eau reste tout le temps haut. Les marées aussi avec les vents ... Plus ça va aller, pire ce sera», ajoute M. Potvin.

Selon le porte-parole de la Ville de Varennes, l’ouverture des barrages n’a pas eu d’impact pour les citoyens de la municipalité. Toutefois les propriétaires de chalets entourés d’eau, constatent eux les problèmes quotidiennement.