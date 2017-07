Le comité demande un appui collectif des politiciens

Afin de restaurer l'église Saint-Édouard de l'arrondissement de La Baie à Saguenay, qui a fermé ses portes en 2006, Patrimoine Saint-Édouard a besoin d'un appui collectif de la part des acteurs politiques régionaux.

Le comité a reçu l'appui formel du député Serge Simard il y a quelques semaines, mais ce n'est malheureusement pas suffisant.

«Il faut que ça soit l'ensemble des intervenants qui s'implique. Plus on est d'ouvriers, plus on va réussir à rénover», a mentionné le président du comité, Martin Saint-Pierre.

Trois étapes sont importantes pour atteindre l’objectif. La première est la restauration de l'église. Ensuite, c’est d’y donner une deuxième chance en y installant une bibliothèque. Finalement, le comité souhaite redonner de la vie au secteur Port-Alfred.

Du côté du conseil d'arrondissement, deux élus sont pour le projet de bibliothèque 2.0.

«Il restera à déterminer si ce sera qu'une bibliothèque ou une bibliothèque avec salle communautaire. Le comité a rencontré les élus, nous étions contents de les recevoir. Il ne reste qu'à s'entendre entre nous», a dit la conseillère Martine Gauthier.

Plusieurs citoyens du secteur ont confirmé qu'ils seraient très heureux si l'église Saint-Édouard restait dans le paysage de Port-Alfred.

«Il y a certaines églises qui valent la peine d'être rénovées. Je pense que l'église Saint-Édouard est un beau patrimoine», a indiqué le citoyen Michel Hovington. «C'est une bonne chose puisque la bibliothèque de La Baie est désuète, il faudrait investir dans ce projet. Ce genre de bâtiment ne doit pas être laissé à l'abandon», a ajouté Claude Sergerie.

Les gens engagés dans Patrimoine Saint-Édouard n'ont pas l'intention d'abandonner. D'autres activités de mobilisation seront ainsi organisées dans les prochains mois.