Le prince Charles et Camilla morts de rire

Les images montrant le prince Charles et sa femme, la duchesse Camilla Parker Bowles, pris en flagrant délit de rire font le tour du web.

La vidéo montre le couple royal assister à une démonstration de chants de gorge à Iqaluit, au Nunavut, lors de leur visite au Canada la semaine dernière.

Le prince Charles et son épouse sont ainsi pris d’un terrible fou rire en regardant les deux jeunes femmes pratiquer leur art. Camilla tente en vain de se cacher derrière son foulard et ses lunettes.

Capture d'écran

Le prince et la duchesse ont visité le Canada du 29 juin au 1er juillet. Leur tournée les a menés en Ontario, au Nunavut et dans la région d’Ottawa.

C’est la 18e visite au pays pour le prince de Galles et la 4e pour la duchesse de Cornouailles. La dernière visite officielle du prince Charles et de Camilla au Canada avait eu lieu en mai 2014. Le couple avait alors été en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Manitoba.

Chants de gorge

Le chant exposé dans la vidéo s’appelle le katajjaq. Ce jeu vocal est normalement pratiqué par deux femmes. La compétition se termine lorsqu’une des deux chanteuses manque de souffle ou rit.