Les internautes applaudissent l'audace de Céline

La photo de Céline Dion posant complètement nue publiée sur le compte Instagram du magazine Vogue suscite de vives réactions partout dans le monde.

Sur la page Facebook de TVA Nouvelles, la publication a récolté 2400 réactions et a été partagée près de 500 fois.

Plus de 1000 personnes ont tenu à commenter la photo et la plupart des internautes ont applaudi l’audace de Céline Dion.

«Depuis quelque temps, Céline s'éclate pose des gestes qu'elle n'aurait faits du temps de René et vous savez quoi? C'est très bien ainsi. Allez, Céline, extériorise-toi. Si tes fans te respectent dans tes choix vestimentaires, vidéos et pose pour le magazine Vogue, ils n'auront pas de commentaires déplacés et frustrés. Tu n'as plus d'attache amoureuse, alors laisse-toi aller», écrit Lucien Boucher.

«Wow BRAVO Céline!! Femme libérée et femme épanouie!! Il n'en faut pas plus pour que les détracteurs embarquent, moi je dis, fais ce que tu veux! Rien ne change la personne profonde que tu es et continues d'être juste parce que tu poses PRESQUE nue! Continuez de dire ce que vous voulez, mais arrêtez de penser que vos idées de jugement qui la met en boite sont la façon qu'il faut voir les choses! C'est pas pour rien qu'elle le fait, elle lance un beau message d'acceptation de soi! Gros bravo encore», commente pour sa part Tania Côté.

«Les jambes, les bras et le cou...Oui... mais pour le reste... crier au scandale, c'est excessif... c'est une photo de style boudoir, plusieurs femmes en font, sans les publier certes, mais Céline est un personnage public, donc elle peut (limite elle doit) se permettre un peu de folie. Il n'y a pas mort d'homme», ajoute Lorraine D. Morin.

Nouvelles photos

Par ailleurs, Vogue publie ce matin deux nouvelles photos de Céline Dion. L’une, qui ferait l’envie de toute personnes amatrice de mode, l’a montre assise dans une penderie entourée de dizaines de paires de souliers et de sacs à main. Sur l’autre photo, prise avant son concert du 4 juillet à Paris, on aperçoit la diva en coulisse.