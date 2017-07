Plus de feux chandelles et de voies réservées pour les autobus

En octroyant deux contrats, totalisant plus de 1,2 million $, la Société de transport de Montréal (STM) autorise le début de travaux préliminaires pour l’implantation de mesures préférentielles pour bus (MPB), qui pourrait s'amorcer dès cet automne.

Parmi les travaux liés à ces contrats, on compte l’installation d’une voie réservée pour autobus sur le boulevard Maurice-Duplessis, entre les rues Langelier et Armand-Chaput. Actuellement, cette artère ne possède pas de voies réservées. Une voie cyclable pour vélo s’apparentant à celle déjà en place sur la rue Viau sera aussi installée.

Il y aura également l’implantation de plusieurs feux prioritaires sur quatre artères importantes des villes liées de Montréal. Notamment sur les rues Sherbrooke et Notre-Dame Est dans Westmount et Montréal Est puis sur les boulevards Saint-Jean dans Pointe-Claire et des Sources dans Dollard-Des-Ormeaux.

Les travaux pour ces MPB devraient débuter cet automne et se poursuivront probablement en 2018, a estimé Philippe Schnobb, président de la STM. «Tout ça va nous aider à atteindre notre objectif de 375 kilomètres de mesures préférentielles d’ici la fin de l’année», a-t-il ajouté.