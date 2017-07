Procès de Dave Deschênes: jour 2 des représentations sur la peine

Les représentations sur la peine se poursuivaient pour une deuxième journée consécutive, mercredi, au procès de Dave Deschênes à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord.

Le 7 septembre 2014, au volant de son véhicule, Deschênes a heurté mortellement Samuel Arsenault, qui était âgé de 18 ans. Samuel Arsenault s’adonnait à des manœuvres illégales en motocyclette dans un quartier résidentiel, en pleine nuit, au moment des faits.

L'avocat de Dave Deschênes, Christian Maltais, a poursuivi ses plaidoiries devant les amis et la famille des victimes et de l’accusé.

L’avocat a rappelé que Dave Deschênes a plaidé coupable à un délit de fuite mortel en mars dernier parce qu’il savait qu’il avait fait quelque chose de mal en quittant les lieux de l’accident. Selon lui, le fait qu’il ait décidé de ne pas s’arrêter n’est pas un facteur aggravant, comme semblait le soumettre la Couronne mardi.

Plus tôt en matinée mercredi, l’avocat de Deschênes s’est attaqué au plaidoyer du ministère public. Il a d’abord souligné que l’accusé n’était pas le seul responsable de l’accident. L’avocat de la défense a rappelé la conduite téméraire et dangereuse de Samuel Arsenault au moment de l’accident.

«C’est un simple accident, et non une conduite dangereuse de l’accusé», a ajouté Me Maltais.

L’avocat de la défense a souligné que son client a toujours collaboré avec les policiers et que c’est la faute des enquêteurs si son client, Dave Deschênes, n’a pas été arrêté avant 10 mois suivant l’accident.

La Couronne demande une peine de 15 à 18 mois de prison, en plus d’une interdiction de conduire de cinq ans.