Saint-Boniface aura son usine d'épuration

Après 10 ans d'attente, la municipalité de Saint-Boniface, en Mauricie, aura enfin sa station d'épuration des eaux usées.

«On va être très fier et on va pouvoir dire que Saint-Boniface est vert», a lancé le maire Claude Caron.

Le projet permettra de raccorder environ 1000 foyers au système d'égout. Des milliers de litres d'eaux usées ne seront plus rejetés en pleine nature comme c'est le cas actuellement.

«Ça fait 150 ans que ça s'en va dans la rivière Blanche et ensuite dans le Saint-Maurice», a mentionné le maire.

L’appel d’offres devrait être lancé cet automne et la construction pourrait être complétée dès le printemps prochain. Pourtant, les travaux devraient déjà être commencés depuis juin.

«On avait fait des plans pour deux bassins et le ministère de l'Environnement a dit que ça prenait trois bassins, alors il a fallu aller en demande de plans et c'est ce qui fait que les délais sont plus longs», a expliqué M. Caron.

La municipalité a reçu une aide de 5 millions $ des gouvernements provincial et fédéral pour la réalisation de ce projet.