Six activités de cirque gratuites

Bien qu’il soit présent dans 11 quartiers de la métropole, cette année, c’est principalement dans le Quartier latin que le festival Montréal complètement cirque concentrera sa programmation extérieure gratuite, à compter de jeudi.

Voici six bonnes raisons d’arpenter la rue Saint-Denis, entre les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine, jusqu’au 16 juillet.

Les Minutes complètement cirque... numériques

«Les Minutes complètement cirque», durant lesquelles 35 artistes s’évertuent dans le décor urbain de la rue Saint-Denis, profiteront de l’ajout d’un volet numérique, cette année. Grâce à l’application mobile Quand la foule devient cirque, le public pourra donner ses «instructions» aux acrobates et interagir davantage avec eux. On nous promet même des échanges de câlins.

Départ au coin de la rue Saint-Denis et de la rue Ontario. Du 6 au 16 juillet (relâche le 10 juillet), à 18 h 30 et 21 h 30.

Rouge

Les festivaliers sont invités à se plonger dans l’univers de «Rouge», nouvelle création qui mettra en vedette les acrobates des «Minutes complètement cirque», à la place Émilie-Gamelin. Mis au point par Anthony Venisse (à qui l’on doit aussi les «Minutes»), ce spectacle immersif abordera le thème de l’amour sur une scène pyramidale située au coeur de la foule.

Du 6 au 16 juillet (relâche le 10 juillet), 19 h 30 et 22 h 30. En édition prolongée du 19 au 23 et du 26 au 30 juillet, à 19 h et 21 h 30.

Performances diverses

La place Pasteur accueillera des dizaines d’artistes durant le festival. Tous les soirs, sept numéros ou spectacles seront présentés par des troupes déjà reconnues ou par des acrobates de la relève. Comme on y retrouve une terrasse, on invite les gens à y manger une bouchée ou à y prendre un verre tout en découvrant de nouveaux talents.

Du 6 au 16 juillet, de 17 h 30 à 23 h 30.

Parcours complètement cirque Radio-Canada

Considéré par les programmateurs de l’événement comme un incontournable pour les enfants de 5 à 12 ans, ce parcours leur permet de s’initier à différentes disciplines circassiennes (fil de fer, trapèze...) sous l’oeil attentif de spécialistes de l’École de cirque de Verdun.

Du 6 au 16 juillet, de 17 h 30 à 21 h 30.

Tissu acrobatique

Chapeautée par des entraîneurs professionnels, cette activité propose aux curieux de plus de 12 ans de s’initier à la pratique (assez sportive) du tissu acrobatique. À quelques pieds du sol, les participants pourront apprendre des mouvements inspirés de numéros de tissu aérien, et ce, en toute sécurité.

Du 6 au 16 juillet, de 17 h 30 à 21 h 30 (relâche les 10, 11 et 12 juillet).

Parcours de réalité augmentée

L’application Quand la foule devient cirque permettra également au public de partir à la recherche de «petits performeurs» cachés un peu partout, sur la rue Saint-Denis. Sur leur écran de téléphone, les personnes qui prendront part au parcours pourraient apercevoir des petits trampolinistes et contorsionnistes, notamment.

Sur la rue Saint-Denis, entre la rue Ontario et le boulevard de Maisonneuve. Du 6 au 16 juillet.