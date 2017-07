Tristan Boily perd son combat contre le cancer

Tristan Boily, ce jeune garçon de l’arrondissement de Jonquière à Saguenay qui se battait contre un cancer depuis 2015, a perdu son combat contre la maladie tôt mercredi matin.

Le garçon de 8 ans est décédé dans les bras de sa mère. Il luttait contre un cancer du système nerveux.

Ce petit combattant a rendu l'âme alors qu'il était en voyage avec sa famille en Outaouais.

Sa mère lui a rendu hommage sur sa page Facebook.

«Mon grand garçon, mon super héros, le plus fort des combattants, a déployé ses ailes pour aller se reposer. Il le mérite», a-t-elle écrit.

«Il est parti dans mes bras, trop rapidement. C'est le cœur brisé que nous sommes en route vers la maison, sans lui», a-t-elle poursuivi.

Ce décès bouleverse de nombreuses personnes, dont un ami de la famille qui a accepté de se confier à TVA Nouvelles.

«Les nouvelles qu’on avait de Tristan dernièrement, c’est que c’était plus difficile, mais je pense que personne ne s’attendait à cette triste nouvelle-là ce matin», a souligné Luc Boudreault.

M. Boudreault avait été grandement touché par l'histoire du petit Tristan, qui lui avait été racontée par sa fille qui allait à l’école avec lui.

Sa famille avait même amassé 20 000 $ en organisant un spectacle-bénéfice des 2 Frères dans le secteur de La Baie en mars dernier pour lui venir en aide.

«Ça nous a apporté beaucoup personnellement aussi, a déclaré M. Boudreault. C’est sûr qu’aujourd’hui, on se dit qu’on aurait aimé faire plus que le 20 000 $ et qu’il guérisse. En espérant que ça a pu aider la famille de Tristan.»

Au cours des dernières années, de nombreuses personnes se sont montrées solidaires et ont amassé des fonds pour soutenir Tristan et sa famille.