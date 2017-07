Un deuxième mandat pour le recteur de l'UQAR

L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) a annoncé mercredi la prolongation du mandat du recteur Jean-Pierre Ouellet.

Le recteur fait du recrutement son principal objectif, alors que le nombre d’étudiants a chuté d'un peu plus de 4 % au cours des trois dernières années. Les nouveaux étudiants seront entre autres dénichés à l'international, en France et dans d'autres pays francophones.

L'UQAR en compte actuellement un peu plus de 7000 à ses campus de Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, et de Lévis, dans Chaudière-Appalaches.

Offrir de nouveaux programmes d’études

L’autre priorité pour l’UQAR sera de développer de nouveaux programmes d'études, notamment dans le domaine de la santé. Une stratégie en ce sens sera bientôt lancée et s'échelonnera sur 10 ans.

«C’est une période charnière pour l’université, a indiqué le recteur Ouellet. Dans cinq ans, on souhaite une université qui soit plus ouverte sur le monde, avec plus de liens à l’étranger, de façon à ce que ça puisse offrir des opportunités à nos étudiants, mais aussi attirer des étudiants à l’étranger. L’université qui va davantage être tissée serrée entre ses milieux pour offrir plus de partenariats en formations et en recherche.»

L’UQAR dans le rouge

L'UQAR se dirige vers un budget déficitaire pour une troisième année consécutive. Mais l'aide financière annoncée dans le dernier budget du gouvernement du Québec, spécifiquement pour les universités de petite taille en région, est de bon augure pour Jean-Pierre Ouellet.

Pour l'UQAR, ça signifie 1 million $ de plus pour la prochaine année.

«Le signal que le gouvernement a donné lors du dernier budget, c’est 1 million $ supplémentaire à chacune des universités en région. Mais il faut aller encore plus loin que cet ajout financier. La révision de la politique de financement est une opportunité pour que le gouvernement puisse nous donner les coudées franches. Si on regarde ça à l’échelle des finances publiques, c’est très peu [...], mais ça a un impact extrêmement important pour les régions qu’on dessert.»

En tant que recteur de l'UQAR, Jean-Pierre Ouellet aura droit à un salaire annuel de 178 000 $.