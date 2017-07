Un profit annuel historique de plus de 1 milliard $ pour le Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé, mercredi, que pour la première fois de son histoire avoir réalisé un profit annuel de 1,085 milliard $ au terme de son exercice financier annuel qui s’est conclu le 27 mai dernier.

Le nombre d’actionnaires-épargnants a connu une hausse de 27 000 personnes pour atteindre les 645 000. La valeur de l’action a également grimpé en atteignant 37,88 $, soit 1,77$ de plus que lors du rapport de janvier 2017, offrant un rendement annuel de 9,1 % pour les actionnaires.

Le Fonds de solidarité de la FTQ, dont l’actif net est maintenant de 13,1 milliards $, a injecté 873 millions $ en capital de développement pour les entreprises ayant un impact sur l’économie du Québec.

«Le Fonds est plus présent que jamais dans la vie économique du Québec, et entend le demeurer pour les années à venir», a indiqué Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ dans un communiqué émis mercredi matin.