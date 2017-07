Une cigarette oubliée serait à l’origine d’un incendie mortel

L’homme de 61 ans qui a péri dans l’incendie de son appartement, lundi soir à Montréal, était vraisemblablement ivre et aurait accidentellement allumé lui-même le brasier avec sa cigarette.

«L’alcool était son plus gros démon et ç’aura fini par l’achever», a soufflé avec regret Yvon Pelletier, un bon ami et voisin de la victime, Jean-Paul Simard, un grand fumeur.

Celui-ci vivait depuis une quinzaine d’années dans un immeuble à logements de la rue De Montigny, dans le quartier Pointe-aux-Trembles. Il souffrait d’une importante dépendance à l’alcool, et ses proches s’inquiétaient depuis longtemps pour sa sécurité. Ceux-ci n’auraient toutefois jamais cru qu’il finirait par mourir dans un incendie.

Endormi sur le sofa

Lundi soir, l’électricien retraité s’est rendu chez l’un de ses voisins pour une soirée entre amis. Peu après 23 h, M. Simard était tellement saoul que ses copains ont dû le raccompagner jusqu’à son appartement, ont-ils raconté.

«On l’a installé sur le sofa et il dormait», a dit Réjean Côté. Une trentaine de minutes plus tard, l’alarme incendie a retenti dans l’immeuble. Les amis de M. Simard ont tenté d’aller le secourir, mais lorsqu’ils ont ouvert la porte de son logement, une épaisse et bouillante fumée les empêchait d’aller plus loin.

L’un d’eux est retourné dans son appartement et s’est aspergé la tête et le visage avec de l’eau avant d’y retourner.

«Quand je suis arrivé, les flammes sortaient par la porte, a confié Clifford Simpson, encore ébranlé par sa nuit cauchemardesque. J’ai des cheveux dans le toupet et des sourcils qui ont brûlé, tellement c’était chaud.»

Rien de criminel

Impuissants, les deux hommes ont dû se résigner à laisser leur ami mourir et évacuer l’immeuble pour sauver leur peau.

À l’arrivée des pompiers, les flammes étaient apparentes de l’extérieur de l’immeuble. Peu après avoir maîtrisé le brasier, les sapeurs ont découvert le corps sans vie de Jean-Paul Simard. L’enquête a été confiée à la police de Montréal (SPVM), qui confirme que l’incendie n’est pas de nature criminelle ni électrique.

«La thèse de l’article de fumeur est priorisée, a indiqué l’agent Raphaël Bergeron, porte-parole du SPVM. Le feu aurait pris sur le divan de l’appartement.»

Tous les autres locataires ont été évacués et on ne rapporte aucun blessé.

Grand coeur

Il y a environ un an, Jean-Paul Simard avait été hospitalisé relativement à sa consommation d’alcool.

Récemment, son état s’était détérioré, a expliqué son copain de longue date Yvon Pelletier.

«C’était un homme au grand cœur, vraiment, mais il ne savait pas se contrôler. J’avais l’intention de le ramener à l’hôpital aujourd’hui ou demain parce que j’avais peur pour lui», a dit M. Pelletier.