Une fraude téléphonique qui pourrait vous coûter très cher

Les fraudes téléphoniques existent depuis plusieurs années, mais une nouvelle version qui prend de l’ampleur a vu le jour récemment.

Plusieurs utilisateurs de Facebook qui ont contacté TVANouvelles.ca en passant par la page Facebook, ont rapporté avoir reçu cet appel, et ce, tout récemment.

«Ces arnaques consistent à contacter votre numéro de cellulaire, laisser sonner un seul coup ou deux et attendre que vous rappeliez - curiosité humaine oblige - au numéro appelant, qui vous charge alors des frais exorbitants», rapporte Crypto Québec sur sa page Facebook.

Dans la plus récente tentative de fraude, votre téléphone affiche un appel qui semble provenir de Vanuatu, en Océanie (678-559-4636). Évidemment les arnaqueurs souhaitent que vous rappeliez, afin de vous faire payer très cher.

Dans les faits, vous appelez officiellement à un numéro de téléphone payant qui fonctionne sous le même principe qu’une ligne érotique.

Les fraudeurs une fois que vous êtes en ligne vont tout faire pour faire durer l’appel le plus longtemps possible. Les malfaiteurs vont par exemple tenter de vous faire croire que vous avez gagné quelque chose et vont étirer la sauce.

Afin de se prémunir de cette fraude, il faut tout simplement éviter de rappeler, et par le fait même, informer vos proches.

Si vous avez malheureusement rappelé au numéro affiché sur votre portable, avertissez immédiatement votre fournisseur de services, il pourra vous aider.

Ce type d’arnaque s’appelle «wangiri», un mot japonais qui signifie «sonnerie». Selon Crypto Québec, ces fraudes sont en hausse.