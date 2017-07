Une fugitive de 16 ans retrouvée

Une jeune fille de 16 ans, qui a sauté dans la rivière Thompson à Kamloops, en Colombie-Britannique, pour éviter une arrestation le 29 juin, a été retrouvée saine et sauve, quatre jours plus tard, à Prince George, plus de 500 kilomètres plus loin.

Les policiers de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) de Kamloops ont intercepté l’adolescente à la fin juin pour un vol de vélo, a rapporté le «Vancouver Sun».

Au début de la nuit du 29 juin, les policiers ont reçu un appel pour un vol de vélo. Les agents ont rapidement pu récupérer la bicyclette. Grâce à un maître-chien, ils ont pu localiser l’adolescente.

«Lors de son arrestation, elle a échappé à la vigilance des policiers pour sauter dans la rivière avant que les agents aient pu lui passer les menottes», a indiqué la capitaine Jodi Shelkie.

Pour le moment, la GRC n’a pas dévoilé si elle allait porter de nouvelles accusations à l’endroit de la jeune femme.