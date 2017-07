Installation spectaculaire à l'hôpital de Rimouski

L'hôpital de Rimouski pourra bientôt compter sur un nouvel appareil d'imagerie par résonance magnétique. Arrivé jeudi matin au centre hospitalier, son installation demandera toutefois une logistique bien particulière.

L’IRM comprend un gros électro-aimant qui forme un champ magnétique en tournant. Bien que l’appareil pèse près de huit tonnes, il est aussi très délicat.

L’aimant qui le compose doit être maintenu à une température de -269 degrés Celsius avec de l’hélium liquide. Chaque jour de transport, 3 % de l’hélium liquide s’évapore.

Dès que l’appareil est sorti de l’usine en Allemagne, il a été transporté par avion à Chicago, puis à Rimouski, où il est arrivé jeudi matin.

Le nouvel appareil coûte 1,5 million $ et le CISSS a investi 750 000 $ de plus pour effectuer son installation. L’IRM permettra de faire plus de 10 000 examens par année. L’appareil desservira les patients du Bas-Saint-Laurent, mais aussi de la Gaspésie et de Baie-Comeau. Sa durée de vie est estimée à 12 ans, tout au plus.

Comme l’IRM est devenu un incontournable de la médecine moderne, il était hors de question d’arrêter le service entre l’installation du nouvel appareil et le retrait de l’ancien. C’est pourquoi une unité mobile assure le service pendant la transition.

«On peut répondre à des examens d’oncologie, de tissus, pour les ménisques, pour la colonne lombaire également. En plus, cela ne produit aucune radiation pour le client», a indiqué Marie-Josée Dion, chef de l'imagerie médicale, de l’hôpital de Rimouski.

L’IRM de l’hôpital de Rimouski sera mis en service le 6 août.