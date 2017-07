Amor Ftouhi pourrait écoper d’une peine de prison à vie

Amor Ftouhi, le Montréalais soupçonné d’avoir poignardé un policier à l’aéroport de Flint, au Michigan, a été formellement accusé mercredi à Flint, au Michigan. S’il est reconnu coupable, il pourrait écoper d’une peine de prison à vie.

L’homme d’origine tunisienne face est accusé d’avoir mis en péril la sécurité et d’avoir commis un acte de violence dans un aéroport.

«J’ai été un peu surpris qu’il ne soit pas accusé d’agression armée et de tentative de meurtre, a dit le criminaliste Jean-Pierre Rancourt en entrevue à TVA Nouvelles. Au Canada, on dépose toutes les accusations possibles, mais là-bas, ils ont pris la décision d’y aller avec les accusations les plus graves. Il est passible de la prison à vie.»

Lors de son entrée dans la salle d’audience mercredi, Amor Ftouhi a crié «Allahou Akbar» (Dieu est grand) à plusieurs reprises, selon le Flint Journal.

Me Rancourt croit que des psychiatres se pencheront sur son aptitude à faire face à la justice et pourraient possiblement évaluer l’état d’esprit dans lequel il était au moment de commettre son crime. Le criminaliste croit toutefois que la poursuite pourra prouver la préméditation de son geste à l’aide de la lettre que l’accusé a laissée à sa femme.

«Il s’en allait là-bas et ne pensait pas revenir. Il a décrit un peu ce qu’il voulait faire dans la lettre. La poursuite pourrait s’en servir si la défense soutient qu’il était non responsable criminellement.»

Ftouhi demeurera détenu jusqu’à la fin de son procès.