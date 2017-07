Ariana Grande rend un hommage à la plus jeune victime de Manchester

Ariana Grande a salué la mémoire de sa plus jeune fan disparue à Manchester à l’occasion de ce qui aurait dû être son neuvième anniversaire.

En mai dernier, un terroriste a provoqué la mort de 22 personnes venues applaudir la chanteuse à la Manchester Arena. Saffie Roussos faisait partie des 7 enfants disparus lors de la tragédie, et Ariana Grande a tenu à ce que ses autres fans se souviennent d’elle le jour de son anniversaire, après un concert à Buenos Aires.

What's newwwww, Buenos Aires Argentina, I love you ☁️ Saffie, we're 💭 of you baby 🎂 Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 5 Juil. 2017 à 20h00 PDT

«Salut Buenos Aires, Argentine, je vous aime. Saffie, on pense à toi, chérie», a-t-elle publié sur Instagram en accompagnant son message d’un petit émoji de gâteau.

Son message est apparu après un autre publié mercredi par la famille de Saffie Roussos.

À l’occasion d’une interview avec la BBC, Andrew Roussos – le père de Saffie – avait expliqué qu’Ariana Grande l’avait invité à la rencontrer avant le concert One Love Manchester, organisé quelques semaines après l’attentat pour lever des fonds pour venir en aide aux victimes.

«Je voulais lui dire ce qu’elle signifiait pour Saffie, avait-il confié à ce moment-là. Je voulais lui présenter le point de vue d’un père, lui dire qu’elle n’avait rien à regretter... que ce n’était pas sa faute. Tout ce qu’elle avait pu me dire, c’est ”Désolée”, et je lui ai dit, ”Ne soyez pas désolée, vous avez rendue Saffie tellement heureuse”. Elle m’a remercié. Je crois que le message lui a fait du bien.»

Après l’attentat, Ariana Grande a organisé le concert One Love Manchester auquel ont participé Miley Cyrus, Coldplay ou encore Justin Bieber, le 4 juin. L’événement a permis de réunir 7,3 millions de livres reversés à la Croix Rouge et à l’association We Love Manchester Emergency Fund.