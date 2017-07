De nouvelles mesures pour réduire l’attente à Montréal-Trudeau

Aéroports de Montréal (ADM) prend les grands moyens afin de réduire l’attente à la douane pour les passagers qui arrivent au Canada par l’aéroport Montréal-Trudeau.

ADM mise notamment sur la mise en place d’un centre de correspondance pour les voyageurs qui ne font que transiter par Montréal avant de poursuivre leur route.

«La clé, ce n’est pas tellement la capacité qui s’améliore à la ligne d’inspection primaire que le centre de correspondance. C’est là qu’on va retirer de 15 à 20% des passagers», explique le vice-président Exploitation et infrastructures aéroportuaires d’ADM, Pierre-Paul Pharand.

Le nombre de bornes automatisées a aussi été augmenté de même que le personnel d’ADM et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Au total, 6 millions $ ont été investis jusqu’à maintenant.

«Durant les heures de pointe, on a l’intention que les guérites soient toutes comblées et avec l’ajout de bornes supplémentaires et le centre de transit, nous sommes confiants que nous allons être en mesure de répondre à la demande», affirme pour sa part le porte-parole de l’ASFC, Maurizo Mannarino.

L’attente à la douane a dépassé une heure lors de cinq journées l’an dernier, faisant de Montréal-Trudeau l’aéroport ayant la moins bonne réputation à ce sujet au Canada.

ADM prévoit aussi installer de nouvelles bornes automatisées plus performantes l’automne prochain au coût de 9 millions $.