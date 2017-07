Exposition à Val-Jalbert: les utilisations insoupçonnées du bois

Le bois et ses dérivés se retrouvent dans beaucoup plus de biens de consommation qu'on pourrait le penser. L'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean présente actuellement une exposition sur le site touristique de Val-Jalbert, à Chambord, laquelle vise à démystifier cet univers.

On peut notamment y apprendre que la rayonne, un tissu qui entre dans la fabrication de serviettes, peut être conçue à partir de la cellulose du bois. Il est aussi possible de retrouver des dérivés du bois dans la gomme à mâcher, le vernis à ongles, les balles de ping-pong, le dentifrice, le sirop d'érable, le ketchup et même la crème glacée.

En raison de sa grande résistance, les sabots de frein du métro de Montréal sont conçus en bois. «Ils sont faits en bouleau jaune, qui est trempé dans de l'huile d'arachide. C'est un procédé assez spécial», a expliqué sur place Stéphanie Pelchat, de l'Association.

Les touristes qui ont pris la peine de visiter l'exposition ont été surpris par l'éventail de possibilités qu'offre la forêt. «Je suis surprise de savoir qu'on utilise de l'essence de bois dans le ketchup et le sirop d'érable», a dit Rachelle Goulet de l'Outaouais. «Il y a plein de produits que je ne me serais jamais douté.»

Cinq journalistes européens, qui font la tournée des lieux touristiques de la région, ont aussi eu droit à un exposé. «Les exemples qui ont été cités sont vraiment étonnants. Notamment la crème glacée! C'est une découverte», a fait remarquer Chloé Belleret, l'une des membres du groupe.

L'exposition traite également du régime forestier québécois, des différentes espèces d'arbres qu'on retrouve dans les forêts de la province. Elle est présentée jusqu'au 18 août.