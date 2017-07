Fuite de gaz majeure sur la 116: les transports fortement perturbés

Une fuite de gaz majeure a provoqué la fermeture complète, dans les deux directions, de la route 116 à la hauteur de Saint-Basile-le-Grand, fermeture toujours effective jeudi en début d’après-midi.

Le ministère des Transports (MTQ) a signalé que la route était fermée entre la montée Robert et le rang des Trente pour une durée indéterminée.

L’incident est survenu vers 7h30, jeudi matin. De façon générale, ce genre de fuite survient durant des travaux d’excavation, mais dans le cas présent, il n’y avait pas de travaux à proximité.

La cause demeure pour le moment inexpliquée.

MISE À JOUR 14h15

La circulation sur le chemin de détour est extrêmement dense, comme le montre la carte routière Google Maps.

MISE À JOUR 13h15

Dans un point de presse, les autorités ont expliqué que la conduite qui fuit fait 16 pouces de diamètre. Le temps qu’il faut pour purger la conduite du gaz qui y reste peut prendre plusieurs heures.

La route 116 risque de ne pas être ouverte pour l’heure de pointe.

La valve principale de la conduite a été fermée, elle se situe à Saint-Mathieu-de-la-Prairie.

MISE À JOUR 12h30

Le MTQ indique sur Twitter via son compte Québec 511 que la route est toujours fermée. Un détour est proposé via la rue Principale / chemin Trudeau et la route 229 (rue Bernard-Pilon).

MISE À JOUR 12h

Le RTM, réseau de transport métropolitain fait savoir que le service de train est interrompu entre MSH et Saint-Basile en raison d'une fuite de gaz. http://ow.ly/ixAC30dp7Q5.

Les liaisons entre Québec et Montréal sont perturbées, annonce Via Rail. Des délais majeurs et annulations sont à prévoir sur les trains entre Québec et Montréal http://bit.ly/2stTncu.

Le RTM facilite la vie des usagers. Ceux qui voudraient utiliser le service local, les titres train seront acceptés à bord des bus 200 et 300 dans les deux directions.

RTM : Le train attendra l'arrivée des autobus à St-Basile. Le trajet se fera à partir de St-Basile jusqu'à la Gare Centrale.

MISE À JOUR 10h

Le RTM annonce la fermeture complète de la route 116 dans deux directions.

«Retards vers LON et TCV pour CIRCUITS 200, 300».

MISE À JOUR 9h

Tweet de la CIT de la Vallée du Richelieu : fermeture route 116 Bernard-Pilon et du Millénaire pour une période indéterminée dû à une fuite de gaz.

MISE À JOUR 8h

Le ministère des Transports du Québec décrète la fermeture complète de la route 166 en raison de la fuite de gaz majeure.