«Je suis chanceuse d’être encore là» - Isabelle Boulay

À la blague, Isabelle Boulay prétend que sa relation privilégiée avec le public constitue son seul mariage qui a duré 25 ans. Et ce sont ces noces d’argent qu’elle entend célébrer, jeudi soir, quand elle donnera le coup d’envoi du 50e Festival d’été de Québec sur les plaines d’Abraham.

«Si je n’avais pas eu le public qui a prêté son coeur à mes chansons, je ne pourrais pas fêter cet anniversaire», confie Boulay, qui célébrera aussi son 45e anniversaire de naissance sur les Plaines.

Avec la grâce qu’on lui connaît, Isabelle Boulay ne se lasse pas de lancer des fleurs à ses fidèles admirateurs, qui la suivent depuis 25 ans. Ceux-ci ont encore répondu présents quand elle a mis sur le marché son nouvel album, «En vérité». Ils l’ont même propulsé en tête des ventes francophones immédiatement après sa parution, le 19 mai dernier.

«Notre métier a vécu beaucoup de bouleversements et je me trouve chanceuse d’être encore là. C’est comme si je marchais sur un fil de fer, mais le public est présent et il est prêt à me tendre la main», analyse-t-elle.

«Une vie intense»

Appuyée par une section de cordes de l’Orchestre symphonique de Québec, Isabelle Boulay proposera jeudi soir une rétrospective de sa carrière qui s’articulera autour de ses grands succès, des chansons qui ont contribué à écrire l’histoire d’amour entre elle et le public au cours des 25 dernières années.

Et comment décrirait-elle ce quart de siècle dans l’industrie musicale?

«C’est une vie qui est en parallèle de la vie. Une vie d’une assez grande intensité dans laquelle il y a eu des passages nuageux, de l’orage, des éclaircies, du grand bleu. C’est un parcours à la fois humain et initiatique. Ça m’a procuré une lucidité assez grande», répond la chanteuse.

Inspirée par sa grand-mère

En un quart de siècle, Isabelle Boulay a forcément vécu plusieurs moments marquants. Mais pour cette fille de Sainte-Félicité, près de Matane, se retrouver un jour devant Dolly Parton, à Nashville, a été le moment où elle a vraiment pris la mesure de ce qu’elle avait accompli comme artiste.

«Elle avait accepté de faire un duo de sa chanson «True Blue». Je me disais: ¨C’est fou, je suis devant la chanteuse préférée de ma grand-mère maternelle, une femme qui a eu une vie extrêmement difficile¨. Ma grand-mère a vécu la violence de son mari, l’a fait interner, et moi, j’ai grandi à ses côtés. Elle ne s’est jamais plainte. C’est l’une des femmes qui m’a le plus influencée. Quand j’étais petite, elle me disait que dans la vie, je devais faire ce que j’aime, même si ça m’obligeait à partir.»

Voilà une grand-maman qui serait sûrement fière de voir ce qu’est devenue sa petite-fille aujourd’hui.