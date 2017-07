La mère de Mélodie lance un cri du coeur

La mère d’une fillette de Saint-Antonin atteinte d’une maladie rare lance un cri du cœur. La petite Mélodie, qui souffre du syndrome de Moebius, nécessite beaucoup de soins, et ses parents doivent cumuler plusieurs emplois pour joindre les deux bouts.

Mélodie a maintenant 16 mois. Elle accuse d’importants retards de développement neurologiques, moteurs et intellectuels. Elle ne peut pas manger. Elle doit être gavée. «Elle peut s’étouffer jusqu’à 50 fois par jour. La nuit, il faut continuellement ‘’succionner’’ parce qu’elle n’est pas capable d’avaler elle-même toute la salive qu’elle a en trop», a expliqué la mère de Mélodie, Jennifer Laforge.

Atteinte du syndrome de Moebius et d’un trouble chromosomique, elle a quelques interactions avec sa sœur. Mais les spécialistes ignorent si elle pourra parler. «C’est difficile de la maintenir en position debout, d’émettre des sons, de dire des mots. Présentement, elle fait des petits sons comme un jeune bébé de 3 à 5 mois», a fait remarquer Jennifer Laforge.

Les parents sont épuisés. Le père travaille de longues heures et la mère doit jumeler deux emplois pour arriver. Mélodie nécessite de nombreux soins au CHUL à Québec. Cela comprend des déplacements, l’hébergement et les repas. Le couple à bout de souffle, a besoin d’un peu de répit. «Il faut s’occuper des autres enfants. Même nous, on veut sortir un peu du quotidien, être capable d’aller manger en couple Ma vie familiale est sur pause. Mélodie c’est la plus belle chose qui pouvait nous arriver malgré tout. C’est un petit rayon de soleil», a affirmé la mère de famille.

Mais les ressources habilitées à s’occuper de Mélodie sont difficiles à trouver. Et une telle aide est très dispendieuse. «Ça ne court pas les rues, quelqu’un à qui on peut faire confiance. J’ai besoin de quelqu’un qui est capable de faire des manœuvres de réanimation, de ‘’succionner’’, de donner de l’oxygène, de donner de la médication. C’est vraiment dur de trouver quelqu’un», a souligné Jennifer Laforge.

Pour l’instant, toutes les démarches entreprises par le couple auprès du CLSC et des élus locaux n’ont rien donné.