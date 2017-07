La vitesse des convois de matières dangereuses inquiète les habitants

Près de quatre ans après la tragédie de Lac-Mégantic, les convois de matières dangereuses circuleraient encore trop vite. Dans le Bas-Saint-Laurent, la municipalité de Trois-Pistoles demande au gouvernement fédéral d'intervenir auprès des compagnies ferroviaires le plus rapidement possible.

À Trois-Pistoles, les rails scindent la municipalité en deux et nombreux sont les riverains à s’inquiéter de la vitesse des convois de matières dangereuses.

En février 2016, Transport Canada a approuvé le règlement relatif aux trains et aux itinéraires clefs. Les compagnies ferroviaires doivent limiter la vitesse des trains de matières dangereuses à 80km/h dans toutes les zones, et à 64km/h dans les zones les plus peuplées.

«On n’est pas des gens de seconde zone ici, on mérite la même attention au niveau de la protection», souligne l’un des riverains.

Selon Transport Canada, les municipalités peuvent obtenir des renseignements sur les marchandises dangereuses transportées par train. Mais à Trois-Pistoles, ces informations arrivent sous la forme de rapports annuels. Trop tard, selon le directeur du service incendie.