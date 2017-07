Le Cirque du Soleil achète le Blue Man Group

Le Cirque du Soleil a annoncé jeudi avoir mis la main sur le collectif artistique de renommée internationale The Blue Man Group, dans ce qui constitue la plus importante acquisition de son histoire.

Évaluée à «quelques dizaines de millions de dollars», il s’agit d’une acquisition de premier plan pour le Cirque du Soleil, mais certainement pas la dernière, assure l’un de ses cofondateurs, Daniel Lamarre.

«C’est un premier exercice de diversification du contenu du Cirque du Soleil, et c’est en plein en lien avec notre nouvelle stratégie», a-t-il dit, alors que l’entreprise montréalaise cherche à poursuivre son expansion à l’échelle internationale et à diversifier son offre de divertissement au-delà des arts du cirque.

Le Blue Man Group, c’est quoi?

Fondé en 1991 à New York par Phil Stanton, Chris Wink et Matt Goldman, le spectacle du Blue Man Group a joué dans plus de 20 pays et a été vu par plus de 35 millions de personnes au cours des 25 dernières années.

La troupe composée d’une quarantaine de membres est active dans des spectacles permanents à New York, Boston, Chicago, Las Vegas, Orlando et Berlin, en plus de deux tournées internationales.

Composé de trois musiciens et acteurs peints en bleu, le concert fait appel à divers objets en tout genre, détournés en instruments de musique. Ce spectacle, dont le contenu tranche avec les productions traditionnelles du Cirque du Soleil, représente un «potentiel énorme», a dit M. Lamarre.

Croissance

«On a passé beaucoup de temps à faire l’analyse du Blue Man. Notre force de marketing et de distribution va permettre de développer encore plus son potentiel. Le Cirque et BMG, ce sont deux marques distinctes qui vont rester distinctes», a-t-il indiqué.

Le cofondateur du Blue Man Group, Chris Wink, affirme pour sa part que la marque qui allie technologie, musique et comédie se retrouve à «l’aube d’un nouveau chapitre».

«Nous avons de grandes idées pour l’avenir. Seul un leader mondial de la créativité comme le Cirque du Soleil pouvait nous aider à réaliser notre vision. Leur engagement envers la qualité artistique et l’originalité est sans équivalent et leurs ressources créatives sont vastes. C’est un honneur de joindre leur organisation.»