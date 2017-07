Le conducteur de la voiture toujours sous surveillance policière

L’homme de 75 ans qui était au volant de la Honda Civic qui est entré en collision avec un poids lourd mercredi à Saint-Jacques demeure sous surveillance policière dans un établissement hospitalier alors qu’il est gravement blessé.

Les autorités souhaitent l’interroger sur les circonstances de cet accident dans lequel sa conjointe de 50 ans a perdu la vie. La thèse du geste volontaire est priorisée par les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ).

La résidence de la victime, Sylvie Deshaies, à Saint-Charles-Borromée, a été passée au peigne fin par les enquêteurs mercredi. Des voisins ont également été rencontrés.

«On était assez sous le choc quand on a appris la nouvelle, a dit un voisin et collègue de travail de Mme Deshaies. J’ai peut-être entendu quelque chose dans la maison à côté, des bruits, mais pas plus que ça.»

La collision s’est produite dans la nuit de mardi à mercredi sur une ligne droite de la route 158. La petite voiture conduite par le pompier retraité a embouti l’avant d’un poids lourd. Le conducteur de celui-ci n’aurait pas eu le temps d’éviter l’impact. La voiture s’est ensuite complètement enflammée.

À leur arrivée, les services d’urgence ont été en mesure d’extraire le conducteur de l’habitacle. La passagère n’a toutefois pas eu la même chance et elle a rendu l’âme sur place.

Le conducteur du poids lourd a subi un choc nerveux, mais il n’a pas été blessé.