Le religieux accusé continuait de voir des jeunes

Un ancien frère mariste accusé d’avoir commis des attouchements sexuels sur 13 mineurs aurait continué d’avoir des contacts avec des enfants malgré une interdiction de sa congrégation après avoir suivi une thérapie.

C’est ce qu’a révélé un témoin mercredi, lors de la troisième journée du procès de Réjean Trudel au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Selon ce témoin, qui a conservé un lien amical avec l’ex-frère Réjean Trudel après la fermeture du Patro Lokal en 1985, l’accusé lui aurait confié que les ordres de l’organisation des frères maristes l’empêchaient d’exercer à nouveau auprès des enfants après sa thérapie.

Le frère Trudel agissait à cette époque à titre de responsable auprès des jeunes du Patro Lokal. L’établissement permettait d’accueillir des ados de sexe masculin de 12 à 17 ans qui n’avaient nulle part où aller.

L’ex-frère mariste aurait toutefois évolué à titre de membre du personnel du Camp Mariste en 1989, et ce, même si les frères maristes lui auraient interdit à l’époque d’agir auprès d’enfants après qu’il eut séjourné à Rome pour une thérapie de six mois, en 1982 et 1983. C’est du moins ce que l’accusé aurait raconté au témoin avant son séjour en Europe. L’accusé a dit au «Journal de Montréal» avoir travaillé au Camp Mariste avant la création de la Fondation en 1991.

Suivre une thérapie

«Il m’avait dit qu’il allait suivre une thérapie à Rome pour six mois, mais il ne m’a pas dit quel genre de thérapie. C’était cependant tout juste après qu’une plainte à la DPJ fut survenue.»

Le témoin ne fait pas partie des victimes présumées de Réjean Trudel.

L’homme âgé de 50 ans se souvient encore que deux résidents, dont l’un était son frère aîné, avaient déposé une plainte à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) en 1981. Les ados de 15 et 17 ans accusaient Trudel d’avoir commis des attouchements sexuels répétés sur eux.

C’est à ce moment qu’une enquête interne avait été entamée relativement à la plainte déposée, selon le témoin.

«J’ai rencontré mon travailleur social. La première chose qu’il m’a demandée, c’est si j’avais été victime d’attouchements sexuels par un adulte, mais j’ai tout de suite compris qu’il faisait référence à Réjean», a raconté le plus jeune d’une famille de quatre garçons.

Le témoin avait eu une prise de bec avec les deux plaignants, puisqu’il avait peur de se retrouver à la rue. La plainte à la DPJ avait été retirée quelques semaines plus tard, selon ce qu’il a raconté mercredi.

Bien qu’il n’ait jamais été victime de gestes à caractère sexuel au sein de l’établissement, le témoin a avoué avoir été aux premières loges d’une scène étrange, alors qu’il avait surpris son frère plus vieux d’un an que lui sortir de la chambre du frère Trudel un matin, sans comprendre ce qu’il faisait là.

Peur de mourir

«Je me souviens, je l’avais vu le matin sortir de la chambre de Réjean. Il m’avait expliqué que c’était parce qu’il avait peur de mourir qu’il dormait avec lui», a précisé le témoin, qui ne peut être nommé afin de ne pas identifier son frère, qui n’avait pas 18 ans au moment des faits.

Pendant plusieurs mois, il aurait dormi de deux à trois fois par semaine avec le frère Trudel. Il n’aurait toutefois jamais avoué à son frère qu’il avait été victime d’agressions sexuelles à l’époque.

Après que le Patro Lokal eut fermé ses portes, le frère du témoin aurait également entretenu une relation amoureuse avec l’accusé après sa sortie de l’établissement dirigé par les frères maristes. Les deux hommes auraient eu plusieurs relations sexuelles complètes selon le témoignage.

«Je m’occupais beaucoup de mon frère à cette époque-là. Je sais que j’allais le porter chez Réjean Trudel et j’ai fini par comprendre que c’était pour avoir du sexe», a expliqué le témoin.

Ce n’est que quelques mois plus tard que son frère lui a avoué son homosexualité après une crise psychotique. Ce dernier devrait témoigner ce matin au palais de justice de Saint-Hyacinthe.