Les contraventions aux cyclistes en hausse à Montréal

Les policiers ont de plus en plus les cyclistes à l’œil à Montréal et cette surveillance accrue se fait ressentir alors que le nombre de contraventions a bondi au cours de la dernière année.

En effet, 11 785 contraventions ont été remises aux cyclistes par les agents du Service de police de la Ville de Montréal au cours de l’année 2016, contre 9326 l’année précédente.

Il semble que les policiers portent une attention particulière aux arrêts obligatoires, aux feux de circulation et aux cyclistes qui roulent sur le trottoir. Les cyclistes doivent aussi s’assurer d’être bien vus par les conducteurs de poids lourds.

Cette surveillance plus serrée semble porter ses fruits puisque le nombre d’accidents impliquant des cyclistes était aussi en baisse à 745 l’an dernier alors qu’on en dénombrait 763 en 2015.

Constats d’infraction émis aux cyclistes (Source : SPVM)

2016 : 11 785

2015 : 9326

2014 : 8890

2013 : 11 536

2012 : 6809