Les stars du Festival d'été de Québec étirent leur séjour

Gens de Québec, ne faites pas un saut si vous croisez James Hetfield, Roger Daltrey ou une autre vedette du Festival d’été dans votre restaurant favori au cours des prochains jours.

Cet été, les stars seront encore plus nombreuses à étirer leur séjour dans la capitale pour faire du tourisme et assister à d’autres concerts du FEQ.

«C’est une tendance très lourde depuis quelques années», observe le directeur de la programmation, Louis Bellavance.

Les fameux «fly in, fly out», ces artistes qui arrivaient juste à temps pour leur concert et repartaient immédiatement après, ne sont plus aussi fréquents.

«Sur 250 artistes de la programmation, il n’y en a pas plus que dix qui ne couchent pas à Québec», ajoute M. Bellavance.

Tenu au secret professionnel, ce dernier n’a pas cité les vedettes qui vont coller à Québec avant ou après leur concert. Nos espions nous disent cependant que les membres du légendaire groupe The Who devraient passer quelques jours en ville.

On peut aussi s’attendre à ce que les quatre musiciens de Metallica, qui ont leurs petites habitudes à Québec, se pointent immédiatement après leur concert à Detroit, prévu le 12, deux jours avant leur retour sur les Plaines.

D’autres, comme Kendrick Lamar, P!nk, les Backstreet Boys et Gorillaz, pourraient aussi, s’ils le désirent, rester plus d’une nuit parce qu’ils ont des jours de congé autour de leur date québécoise.

Kendrick en demande

En plus de nos bonnes tables, c’est principalement pour voir d’autres spectacles que les artistes restent en ville. Le plus couru de l’édition 2017, et de loin, serait le rappeur Kendrick Lamar.

«C’est le concert pour lequel j’ai le plus de demandes de la part des artistes et de gens de l’industrie depuis que je suis au festival, plus que les Stones. Je n’ai jamais vu une pression aussi forte», indique Louis Bellavance, qui note aussi un vif intérêt pour The Who.