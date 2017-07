Lisa Simone dévoile son propre univers

Avec un caractère bien trempé et une voix extraordinaire, Lisa Simone a démontré qu'elle était bien la fille de sa mère, Nina Simone, jeudi soir, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Très en voix, son talent a pris toute son amplitude à travers des chansons très personnelles.

Lisa Simone a ouvert la soirée avec deux de ses compositions, «Tragique Beauty» et «The Hardest Part», avant de s'attaquer à deux chansons emblématiques de sa mère, «Ain't Got No, I Got Life» et «If You Knew». La filiation était maintenant assumée, et la vétérante de la guerre en Irak pouvait passer à autre chose, en nous démontrant qu'elle avait un univers tout aussi intéressant à proposer.

De sa voix douce et suave, la femme émancipée a poursuivi la soirée en livrant principalement des chansons tirées de ses deux albums solo, sortis en 2014 et en 2016, comme «My World», «Soothing Kinda Love» ou encore «Unconditionally».

En fin de concert, elle devait aussi rendre hommage à Leonard Cohen en reprenant la chanson «Suzanne», que sa mère avait également reprise en lui donnant une nouvelle dimension.

Le point commun de ce programme double était certainement le voyage et le déracinement. Lisa Simone est une Américaine qui a souvent séjourné en France, où son illustre mère s'était retirée vers la fin de sa vie. Alors que Michael Kaeshammer est né en Allemagne, avant de suivre ses parents qui ont émigré sur la côte ouest-canadienne.

Showman

En première partie, Kaeshammer était impressionnant derrière son piano où il excelle avec désinvolture et nonchalance. Accompagné de six musiciens, le musicien n'hésite pas à se lever pour aller faire des percussions sur tout ce qu'il trouve à portée de main ou pour plaisanter avec le public sur le temps qu'il fait ou avec ceux qui arrivent en retard.

Son concert a promené les spectateurs à travers un large spectre musical, du boogie-woogie, sa spécialité, au jazz de La Nouvelle-Orléans. Sur sa chanson «Mardi gras», il a même quitté son piano pour emmener ses trois musiciens (trompette, saxo et trombone) dans une procession improvisée autour de la salle, faisant lever les spectateurs à leur passage.

Kaeshammer a vraiment le sens du spectacle et ce n'est pas parce qu'il fait du jazz qu'il s'empêche de faire toutes les facéties qui lui tentent. Il mérite que le festival le réinvite pour une soirée complète avec sa musique et sa folie.