Paiement par OPUS à toutes les stations BIXI

Toutes les stations BIXI acceptent à compter de jeudi le paiement par carte OPUS pour la location d’un aller simple.

Grâce aux nouvelles stations intelligentes, l’achat d’aller simple sera maintenant plus rapide et efficace avec l’option «toucher et payer» qui permettra le paiement paypass et par carte OPUS.

Ayant au préalable lié sa carte de transport en commun à une carte de crédit via le site Web de BIXI, tous les détenteurs d’une carte OPUS valide, peu importe la société de transport, pourront louer un vélo avec celle-ci. Avec ce nouveau mode de paiement, il ne sera plus nécessaire de laisser le dépôt de garantie de 100 $ requis lors de l’achat avec une carte de crédit régulière.

Le paiement par OPUS n’est disponible que pour l’achat d’un aller simple, mais il n’est pas impossible de voir ce service s’étendre dans les prochaines années. «Pour l’instant, on commence avec les allers simples pour la carte OPUS. Mais [cette nouvelle technologie] ouvre un nombre de possibilités infini avec l’utilisation d’une carte à puce», explique Marie Elaine Farley, présidente de BIXI Montréal.

Pionnier en Amérique du Nord

Cette collaboration entre transport en commun et système de vélo-partage est une première en Amérique du Nord. Selon les estimations de BIXI, déjà 1,5 million des membres font la combinaison entre le transport en commun de Montréal et le vélo partage. Il était donc dans l’ordre des choses de faciliter l’accès au service pour ces nombreux usagers.

«Comme ce n’est pas tous les détenteurs de carte OPUS qui sont des clients de BIXI, il y a donc un potentiel d’aller chercher [une nouvelle] clientèle», explique Mme Farley.

Mobilité intégrée

Cette nouvelle méthode de location fait partie de la vision de mobilité intégrée qui guide actuellement la STM et les autres acteurs du transport de Montréal.

Selon le président de la Société de transport de Montréal (STM), Philippe Schnobb, c’est le devoir d’une organisation comme la sienne d’assurer la fluidité entre les différents modes de transport qu’utilisent les usagers. «Le client, lui, est déjà intégré dans ses déplacements : il est abonné à Communauto ou Car2go, a une clé BIXI, passe dans le métro, prend l’autobus et, parfois, il prend même le train de banlieue», souligne-t-il, fier de contribuer à cet avancement avec BIXI.

Comment louer un BIXI avec OPUS

S’inscrire sur le site de BIXI pour lier sa carte OPUS à sa carte de crédit.

Se rendre à une des 540 stations BIXI.

Procéder à la location.

Taper sa carte OPUS pour officialiser l’achat.

Partir avec son BIXI.