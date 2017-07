Peter Julian abandonne la course à la direction du NPD

L’aspirant-chef du NPD qui récoltait le plus d’appuis au Québec a quitté la course à la direction du parti jeudi, par manque d’argent.

Peter Julian n’a réussi qu’à recueillir 80 000 $ jusqu'ici pour faire campagne dans la très longue course à la chefferie du NPD, ce qui n’était pas suffisant selon lui.

«Je suis un administrateur financier [...] nous devons être honnête, nous n’avions pas les ressources financières pour continuer», a-t-il expliqué aux journalistes.

Peter Julian avait pourtant le soutien d’une dizaine d’élus ou d’anciens élus du NPD au Québec, dont le député de Rosemont-La Petite-Patrie Alexandre Boulerice.

«Il reste quatre candidats qui sont forts, quatre candidats qui s’expriment bien en français», envoie-t-il comme message à ses partisans québécois.

La course ne compte plus que le Torontois Jagmeet Singh, l’Ontarien Charlie Angus, la Manitobaine Niki Ashton et le député québécois Guy Caron.

Peter Julian a précisé qu’il allait appuyer l’un des quatre candidats restants pour remplacer Thomas Mulcair. Le nouveau chef ne sera pas connu avant octobre.