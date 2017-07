Qu'est-ce le «Dark Web»?

Qu’est-ce que le «Dark Web»? La question se pose, au lendemain de cette opération policière à Trois-Rivières, qui a mené à des perquisitions en lien avec un réseau mondial de vente de produits illicites. TVA Nouvelles a fait appel au spécialiste en sécurité informatique Steve Waterhouse pour mieux comprendre la nature de cette toile obscure.

Internet est, en quelque sorte, la première couche d’un vaste réseau d’informations que l’on retrouve en ligne. Tout le monde, ou presque, a accès à «la portion publique, cataloguée des informations disponibles», a décrit M. Waterhouse. Il suffit par exemple d’ouvrir un moteur de recherches, et le tour est joué.

La couche juste en dessous, le «Deep Web», consiste en un réseau d’informations qui n’est pas disponible au grand public. On parle ici de ce qu’on utilise en entreprise, comme un intranet. Le membre d’une organisation peut généralement y accéder en entrant un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Enfin, bien caché dans les abysses du web, se terre le «Dark Web». «Ce sont des sous-réseaux hébergés sur des serveurs physiques, qui ne sont pas accessibles parce qu’ils ne sont pas catalogués ni répertoriés». Il faut utiliser des protocoles spéciaux, comme le Tor ou The Onion Router, par exemple, pour aller repêcher des informations dans ce sous-réseau un peu partout sur la planète. Le but étant de rester le plus anonyme possible.

«C’est utilisé par des gens qui ne veulent pas se faire identifier», a confirmé l’expert, en entrevue à TVA Nouvelles.

«C’est un peu le marché aux puces de tout ce qui est drogue illicite, trafic de personnes... [...] Il existe des moteurs de recherche spécifiques pour accéder à tout ça, des cartes de crédit volées, des accès à des bases de données, des collectes d’informations, tout est là», a-t-il poursuivi.

Pour lutter contre les activités illégales qui s’y trament, plusieurs corps policiers de partout dans le monde se sont regroupés pour collaborer. La Gendarmerie royale du Canada et Postes Canada, entre autres, y prennent part. «À un moment donné, quand les gens commandent des trucs, ils vont les récupérer» au comptoir postal.

«Ce qu’il faut retenir, c’est que s’il n’y a pas concertation et efforts communs, ça va faire en sorte que ça va continuer et il faut arrêter ça parce que les ramifications sont importantes», a conclu M. Waterhouse.