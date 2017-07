Retour émotif pour Kesha

Après quatre ans sans pouvoir faire de musique, la chanteuse Kesha a lancé une nouvelle chanson jeudi. La pièce particulièrement émotive semble s'adresser directement à son ancien producteur musical.

L'artiste au coeur d'une longue bataille judiciaire avec son ancien producteur Dr. Luke, de son vrai nom, Lukasz Gottwald. La jeune femme affirme qu'il a abusé sexuellement et émotionnellement d'elle.

Devant la cour, elle a tenté de mettre fin à son contrat qui la forçait à travailler avec son agresseur allégué. La Cour suprême de New York a toutefois rejeté son appel en 2016.

La chanson Praying, qui a été réalisée en collaboration avec Macklemore et Ryan Lewis, a déjà été vue et écoutée plus d'un 1,2 million de fois sur YouTube seulement neuf heures après sa mise en ligne.

La chanteuse a publié une lettre expliquant l'histoire derrière cette chanson chargée en émotions. «J'ai canalisé mes émotions de désespoir et de dépression, j'ai surmonté des obstacles et j'ai trouvé la force en moi même quand elle semblait hors de portée», écrit-elle.

Praying est la première chanson du nouvel album de Kesha qui s'intitulera Rainbow et qui paraîtra en août prochain. Il a été produit par la maison de disque Sony qui a mis fin à ses relations avec Dr. Luke.