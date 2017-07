Sept ans et demi de prison pour un résident des Laurentides

Un résident des Laurentides arrêté lors d’une vaste opération contre des importateurs de cocaïne a écopé de sept ans et demi de pénitencier, ce jeudi, au palais de justice de Montréal.

Sébastien Dolan-Sanchez, 31 ans, faisait partie d’un groupe qui alimentait en drogue le crime organisé au Québec. Au terme de son procès, il avait été acquitté d’importation de cocaïne, mais déclaré coupable de gangstérisme et d’exportation de cannabis.

Le réseau de trafiquants, qui a été démantelé en 2011 lors de l’opération Loquace, utilisait les services d’une compagnie de transport pour chercher des roulottes aux États-Unis, pour ensuite les ramener au Québec.

Sauf que les trafiquants en profitaient pour exporter du pot québécois au sud de la frontière et ramener de la cocaïne dans la province. La drogue était cachée dans de faux réservoirs de diesel.

Lors du procès, un délateur avait affirmé que Dolan-Sanchez était au courant de la nature de la marchandise illégale qu’on lui faisait transporter, ce que niait l’accusé.

Dolan-Sanchez était représenté par les avocats Élizabeth Ménard et Alexandre Bien-Aimé, tandis que les avocats Philippe Vallières-Roland et Me Juliana Côté officiaient pour la Couronne.