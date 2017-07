Un Marocain a violé plusieurs fois sa femme qui l’avait fait entrer au Canada

L’idylle d’une femme des Laurentides avec son nouvel époux venu du Maroc s’est rapidement transformée en véritable cauchemar, car son mari s’est avéré être un agresseur sexuel colérique.

«Ça aurait été plus simple de dénoncer si je m’étais fait agresser par un inconnu dans la rue que par mon mari. Ce qui se passe entre quatre murs, personne ne le sait vraiment», a raconté la femme de 50 ans au «Journal de Montréal», jeudi, à sa sortie du palais de justice de Laval.

Son époux venait tout juste d’être reconnu coupable de l’avoir violée à trois reprises pendant leur vie commune.

La dame, qu’on ne peut identifier en vertu d’une ordonnance de la cour, était éperdument soulagée que la juge Dominique Larochelle l’ait crue sur toute la ligne.

«Je tremble encore en dedans, a laissé tomber Joanne [nom fictif]. Ça a valu la peine de me battre jusqu’au bout pour entamer ma guérison.»

Joanne a connu l’accusé en 2011, sur le réseau social Netlog. Elle venait de se séparer du père de ses enfants et elle rêvait d’un voyage au Maghreb.

Les deux célibataires sont rapidement tombés amoureux et Joanne s’est rendue au Maroc en mars 2012. L’homme de 51 ans était «ouvert, prévenant et romantique».

Mariage au Maroc

Le couple filait le parfait bonheur, si bien que Joanne est retournée au Maroc deux mois plus tard pour épouser son prince charmant. Puis, les démarches pour le faire venir au Canada se sont enclenchées.

Joanne a vite été désenchantée quelques mois après l’arrivée de son mari chez elle, en juin 2013.

«[Il] se révèle rapidement colérique et intimidateur. Il s’impose. Il la dénigre ainsi que ses proches avec qui elle limite dorénavant ses rapports», a résumé la juge jeudi.

«C’est comme si on m’avait envoyé son clone méchant», a illustré Joanne.

Chargée de parrainer son époux, la dame paie tout pour lui: billet d’avion, logis, nourriture, cellulaire, etc. Toutes ses économies y sont passées, a-t-elle soutenu.

Il exige des relations sexuelles avec elle plusieurs fois pas jour. Joanne a peur de lui, alors elle «cède pour acheter la paix».

Entre septembre et novembre 2013, l’accusé a contraint sa femme à avoir deux relations sexuelles non consenties en la retenant par les bras. À une autre occasion, alors qu’elle regardait la télé dans son lit, il lui a plaqué son pénis au visage pour qu’elle soit forcée de lui faire une fellation.

Chaque fois, Joanne «se sent comme un déchet».

Après six mois de vie commune, elle a demandé l’annulation du mariage, une procédure qui est toujours en cours.

Elle a porté plainte à la police de Saint-Jérôme en 2015.

Pas crédible

Au procès, le quinquagénaire a nié avoir agressé sexuellement sa femme, prétendant que leur relation a toujours été harmonieuse et qu’ils formaient «un tandem».

Une version que la juge Larochelle a balayée du revers de la main.

«Il cherche à paraître crédible et sincère, mais il ne réussit pas. Sa perception de la relation, telle que rapportée, est aberrante», a souligné la magistrate.

Avec le recul, Joanne se dit convaincue que l’homme originaire du Maroc l’a bernée de la sorte pour venir vivre au Canada.

Elle espère maintenant que son histoire pourra éviter à d’autres de vivre le même cauchemar.

«Si ça peut donner des couilles à une femme pour dénoncer, go for it [foncez]», a-t-elle conclu.