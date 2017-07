Un véhicule solaire de Polytechnique Montréal en compétition aux États-Unis

Le véhicule solaire Esteban 8 de Polytechnique Montréal s’est qualifié jeudi pour le Formula Sun Grand Prix 2017.

L’événement annuel, organisé par l’organisme américain à but non lucratif Innovators Educational Foundation (IEF), aura samedi à Austin, au Texas.

Esteban 8 fait partie des cinq véhicules qui se sont qualifiés pour l’épreuve au terme de la première des deux journées de qualifications qui se déroulent sur la piste du Circuit of the Americas, aux États-Unis.

«Toute l’équipe est vraiment satisfaite de n’avoir eu aucun problème majeur durant le contrôle technique. On est aussi ravis de s’être qualifiés en avance. Ça nous a donné une journée pour travailler à améliorer les petits détails qui comptent afin d’avoir un petit plus lors de la course », a déclaré Samuel Tétrault-Leclerc, pilote et membre de l’équipe mécanique d’Esteban Voiture solaire.

Le bolide de Polytechnique Montréal sera le deuxième à s’élancer lors du Formula Sun Grand Prix 2017, derrière le véhicule de l’Université Appalachian State. Au total, 11 véhicules prendront le départ de la course.