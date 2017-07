Une propriétaire rassurée malgré un processus interminable

Une propriétaire de Volkswagen est soulagée d’apprendre qu’elle aura droit à quelques milliers de dollars supplémentaires en échange de son véhicule visé par le scandale des moteurs diesel.

«C’est une bonne nouvelle. Ça fait notre affaire, mais ça a duré trop longtemps», déplore Isabelle Martin.

La cour a forcé mercredi le constructeur à aller de l’avant avec la remise de compensation à plusieurs acheteurs visés par le «dieselgate», qui attendent impatiemment de changer de véhicule depuis plusieurs mois. Volks avait bloqué certains dossiers sans avertir les clients.

Trop long

«Le plus frustrant dans toute cette histoire, c’est que j’ai acheté mon auto en 2015, usagée, à peine un mois avant le scandale. Et j’avais l’intention de la garder longtemps», ajoute la dame de Gatineau.

Mme Martin conduit une Jetta TD1 2012, un véhicule pour lequel le fabricant n’a pas trouvé de solution afin de rendre les émissions de gaz de son moteur conformes aux normes environnementales légales.

Elle est donc obligée de le revendre au fabricant ou de l’échanger contre un autre.

Prêt

Et comme le prêt lié à son automobile est plus élevé que le montant qu’elle recevra en compensation, Volks devra lui verser une somme supplémentaire équivalant à 30 % de la valeur de la voiture et de la compensation initiale.

«Ça commence à faire très longtemps que j’attends de passer à autre chose. Je pensais que ça irait plus vite après la décision de la cour en avril. Pendant ce temps-là, je continue à utiliser un moteur qui pollue trop et je continue aussi à payer la totalité de mon prêt», explique-t-elle.

Même marque

Malgré les problèmes qu’elle a eus avec ce véhicule, elle compte tout de même l’échanger contre une autre Volkswagen.

«J’ai toujours eu des voitures de cette marque et j’ai toujours été très satisfaite. Alors je suis prête à leur donner une autre chance», dit-elle.

Elle compte « repartir à zéro avec une Golf TDI neuve, à 0 % d’intérêt, avec des paiements moins élevés ».

Chez Option consommateurs, on se réjouit du jugement, qui donne une autre fois raison aux acheteurs.

«Maintenant, on espère vraiment que Volks va se plier à cette décision et indemniser les consommateurs», mentionne l’avocate Sylvie De Bellefeuille.