Une vidéo révèle les derniers instants d’une future mariée

Une jeune femme souhaitait surprendre son fiancé le jour de leur mariage en se rendant sur place en hélicoptère. Malheureusement, l’appareil qui la transportait elle et trois autres personnes s’est écrasé. Plus de six mois après ce drame survenu au Brésil, les images de ce voyage ont été diffusées.

Rosemere do Nascimento Silva, 32 ans, avait pris place à bord de l’appareil en compagnie de son frère, Silvano, de la photographe Nayla Cirstina Lousada, enceinte de six mois, et du pilote Peterson Pinheiro.

La vidéo, partagée par le média britannique Mirror, démontre que le pilote devait voler avec une visibilité pratiquement nulle. Même si les passagers affichent une certaine nervosité, ils ne semblent pas croire que l’hélicoptère va s’écraser avant les tout derniers instants.

Son fiancé, Udirley Damasceno, attendait la future mariée sur l’autel au moment où l’hélicoptère s’est écrasé à un mile du lieu de la réception. Ni M. Damasceno, ni la grande majorité des 300 invités ne savaient que la jeune femme allait faire son entrée en hélicoptère.

Les enquêteurs tentent toujours de déterminer les causes de cette tragédie. L’hélicoptère a possiblement frappé un arbre en raison des conditions météorologiques difficiles.