United Airlines oblige une mère à céder la place assise achetée pour son fils

Alors qu’elle se rendait à Boston depuis Honolulu, Shirley Yamauchi a été obligée de porter son fils de deux ans sur ses genoux, alors qu’elle lui avait bien acheté une place assise.

Selon le site Hawaii News Now, le trajet entre Honolulu et Houston s’est déroulé sans problème, mais lors du vol pour Boston, le siège destiné à son fils était déjà occupé.

Le personnel United Airlines s'est contenté d'expliquer que ce passager avait aussi un billet et qu'il n'y avait plus de places libres. Pourtant, Shirley Yamauchi avait bien payé près de 1000 dollars pour que son fils de deux ans ait un siège!

Face à ce problème, le personnel de bord n’a offert que deux options, peu réjouissantes, à la mère : sortir de l’avion ou garder son fils sur les genoux pendant les trois heures et demie de vol.

Trop effrayée pour faire une scène, Shirley s’est résignée et a pris son fils de 11,5 kilos sur les genoux, ce qui va à l'encontre des règles de sécurité.

«J’ai commencé à me rappeler de tous les incidents survenus sur United et qu’on voyait à la télévision. La violence. Les dents cassées...», a-t-elle expliqué à Hawaii News Now.

Au mois d'avril, la compagnie aérienne s'était déja fait remarquer suite à la violente expulsion d'un passager à l'aéroport O'Hare de Chicago, à cause dune surréservation de l'avion.

À la fin du vol, Shirley Yamauchi ne sentait plus ses jambes, coincées entre son fils et le siège avant.

Contactée par divers médias, la compagnie United Airlines a confirmé que Shirley Yamauchi serait indemnisée sous la forme d’un remboursement et d’un bon de réduction pour le vol de retour.