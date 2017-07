AddÉnergie équipera le Nouveau-Brunswick

AddÉnergie a été retenue comme fournisseur par NB Power, au Nouveau-Brunswick, pour le développement du troisième réseau de recharge pour véhicules électriques au Canada, a fait savoir l’entreprise québécoise, vendredi.

AddÉnergie, qui est basée à Québec et qui compte une usine à Shawinigan, en Mauricie, fournira 10 bornes de recharge rapide qui seront installées de «façon stratégique le long de l’autoroute transcanadienne» dans cette province de l’Atlantique, a-t-on précisé par communiqué. Elles seront mises en service à la fin du mois.

Une dizaine de bornes de recharge de niveau 2 seront aussi déployées dans des municipalités partenaires dans le cadre de la première phase d’aménagement du Réseau branché du Nouveau-Brunswick.

AddÉnergie effectuera de plus la gestion courante du réseau grâce à ses bornes connectées, qui permettent de surveiller les opérations à distance. Elle soutiendra par ailleurs les usagers de ce nouveau réseau de recharge grâce à une ligne téléphonique accessible en tout temps.

«En devenant le fournisseur officiel et l’opérateur d’un troisième réseau de recharge majeur au Canada, AddÉnergie affermit sa position de chef de file canadien de la recharge de véhicules électriques. La qualité de nos infrastructures de recharge et de notre service a été démontrée par notre expérience auprès de FLO et du Circuit électrique, et nous sommes heureux de mettre notre expertise à contribution pour développer l’offre de recharge au Nouveau-Brunswick», a dit Louis Tremblay, président et chef de la direction d’AddÉnergie.

FLO, qui est pancanadien, est le propre réseau de recharge d’AddÉnergie, alors que le Circuit électrique est celui d’Hydro-Québec. Le Réseau branché du Nouveau-Brunswick sera interopérable avec les deux premiers, ce qui en fait en sorte que les clients de FLO et du Circuit électrique pourront l’utiliser sans problème.

Soulignons qu’AddÉnergie opère plus de 3000 bornes de recharge au Canada, dont 100 bornes rapides. Celles-ci servent à recharger chaque jour les véhicules de près de 20 000 automobilistes.