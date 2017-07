ComicCon de Montréal: du cosplay qui fait du bien

Les amateurs de cosplay qui débarqueront par centaines au ComicCon de Montréal ne sont pas que des adeptes de culture populaire. À mi-chemin entre costume et performance, leur art leur permet de s’évader de leur quotidien, semant plusieurs sourires au passage.

C’est tout un spectacle qui s’offre aux badauds flânant dans le square Dorchester en ce mercredi 5 juillet. Captain America, Ace Ventura, Professor X et même Jean Grey discutent joyeusement, le plus naturellement du monde.

Une chose réunit ces Montréalais que rien ne destinait à se rencontrer: le cosplay. Cet art du costume et de la performance centré sur les personnages issus autant des bandes dessinées que des films d’action prend une expansion monstre dans la province depuis le premier ComicCon.

Pour sa 9e édition, l’événement propose plusieurs nouveautés, comme des combats de gladiateurs, en plus d’accueillir des invités de renom comme Sir Patrick Stewart, David Tennant, John Cusack ou encore Adrienne Barbeau.

Il est facile de concevoir l’attrait que procure le cosplay pour ceux qui souhaitent s’évader de leur quotidien. «Si tu as une mauvaise estime de toi par exemple, que tu as un emploi à temps plein que tu détestes, tu peux te transformer en superhéros pour un week-end», a illustré Jason Rockman, animateur à CHOM.FM et porte-parole de l’événement.

Bien sûr, ce n’est pas le cas de tous les cosplayers. Prenez Simon Fontaine, par exemple, celui qui prête ses traits à Ace Ventura. Comédien de formation, il fait du cosplay par pure passion. «Ce que j’aime, c’est quand je fais sourire les gens. Si je peux changer le cours de leur journée, alors je suis heureux», a-t-il souligné.

Émerveiller les enfants... et les parents

Plusieurs cosplayers utilisent leur passion pour de bonnes causes. C’est le cas de Pierre Farah Lajoie, fondateur de X-Men Montréal. «Seulement cette année, on a 17 événements caritatifs prévus au Québec, au Vermont, dans l’État de New York et en Ontario», a noté ce professeur d’anglais.

Que ce soit auprès des plus grands, des plus petits, des pros ou des amateurs, les cosplayers ont un don: celui de rassembler et de faire une différence. «On ne sait jamais comment on peut inspirer les gens, et si de nous rencontrer peut leur donner envie de s’affirmer dans ce qu’ils aiment», a lancé Jonathan Le Guédard, en tenant bien droit son drapeau américain.

Le ComicCon de Montréal aura lieu du 7 au 9 juillet au Palais des congrès.