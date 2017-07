Des millions de comprimés de fentanyl hors des rues

Les autorités croient avoir évité une catastrophe dans nos rues en démantelant un laboratoire clandestin en Estrie, qui était équipé pour produire jusqu’à 15 millions de comprimés de fentanyl.

Cette drogue, de la famille des opioïdes comme l’héroïne, est à l’origine de milliers de décès par surdose au Canada et aux États-Unis. Deux milligrammes de fentanyl pur, l’équivalent de quatre grains de sel, suffisent pour entraîner la mort.

C’est d’ailleurs la forte toxicité de ce produit qui a incité les policiers de la Sûreté du Québec à saborder une enquête d’envergure l’hiver dernier. Selon des informations divulguées tout récemment devant le tribunal, on a alors préféré intervenir promptement pour éviter que des comprimés de fentanyl ne soient mis en circulation.

Santé publique

«Il a été décidé qu’on ne pouvait pas laisser ça comme ça, pour une question de santé publique. C’était trop dangereux. Si jamais il y avait des batchs qui se faisaient et que ça tuait du monde... Ça n’avait pas de sens de laisser ça sur les lieux», a dit la sergente Isabelle Brunette, de la SQ.

Celle-ci témoignait dans le cadre de l’enquête sur remise en liberté de trois individus liés à ce premier labo d’encapsulage de fentanyl démantelé au Québec.

En décembre, les policiers s’étaient en effet rendus dans une résidence du chemin de la Mine, à Potton.

Cherchant à coincer les têtes dirigeantes du réseau, les enquêteurs ont effectué une entrée subreptice à l’insu des suspects afin d’installer des caméras de surveillance. Mais rapidement, un policier a aperçu un petit contenant avec l’inscription «Fen ».

On sort de là!

«Tout le monde a dû sortir de là, parce que le fentanyl est très volatile. Ça peut être mortel même au contact de la peau», a expliqué la sergente Brunette.

Et par mesure de sécurité, tout le matériel de production a été saisi sur-le-champ plutôt que de maintenir la surveillance.

Presses à comprimés, mélangeur industriel, balance électronique, combinaisons de protection, recettes et divers ingrédients en poudre: le laboratoire sophistiqué aurait pu produire jusqu’à 20 000 comprimés à l’heure, a-t-on établi.

En mai, les limiers ont pu arrêter et faire inculper trois individus : Maxime Schrauwen, soupçonné d’être le responsable de la production de drogue, ainsi que ses présumés hommes de main, Pierre-Luc Paradis et Simon Berthold.

Quantité astronomique

Un juge a récemment refusé de les libérer d’ici à leur procès, après s’être fait exposer les ravages que cause le fentanyl au pays. On lui a aussi expliqué que, sans l’intervention rapide des policiers, une quantité astronomique de comprimés de cette drogue meurtrière aurait pu se retrouver dans la rue.

En effet, lors des perquisitions, les policiers ont saisi huit kilogrammes de fentanyl et de furanyl-fentanyl (analogue du fentanyl). En se fiant aux recettes trouvées sur place, la quantité de drogue et de produits de coupe saisis aurait permis la production d’au moins 15 millions de comprimés de fentanyl, a témoigné en cour Jacques Théberge, spécialiste des drogues et du crime organisé à la GRC.

Considérant qu’un comprimé de fentanyl vaut environ 10$ sur le marché noir à Montréal, on saisit l’ampleur des sommes en jeu.

Les policiers ont aussi récupéré sur place des poinçons servant à produire de faux comprimés d’oxycodone, un opioïde puissant en demande sur le marché noir.

«Le problème avec les laboratoires clandestins, c’est qu’on n’a aucun contrôle de qualité. Même avec une recette. Et comme le fentanyl est un opioïde extrêmement puissant, le fait de se tromper, ne serait-ce que d’une virgule, ça fait des comprimés mortels», a insisté le sergent Théberge.

Conscience sociale

«Le fentanyl, ce n’est pas qu’une drogue dure, c’est un fléau au Canada. C’est pire que du haschich, la métamphétamine, la marijuana, la cocaïne, l’héroïne. Ça tue du monde», a souligné Me Simon Lacoste.

Le juge Pierre Bélisle s’est montré sensible aux arguments.

«Les drogues de synthèse sont désastreuses pour la santé publique. Les gens qui les produisent et les vendent n’ont pas de conscience sociale. Ce sont des gens peu scrupuleux, qui veulent faire de l’argent facile», a tranché le magistrat, en renvoyant les suspects en cellules.

Les ravages du fentanyl

Amorcée dans l’Ouest du pays, la crise du fentanyl ne cesse de prendre de l’ampleur et commence à gagner le Québec. Pour plusieurs, les ravages de cette drogue constituent désormais un problème national de santé publique.

•40 fois plus puissant que l’héroïne, le fentanyl est souvent utilisé par les trafiquants pour couper d’autres drogues

•5% des échantillons de cocaïne saisis au pays contenaient du fentanyl, selon des analyses de Santé Canada

•Plusieurs utilisateurs en consomment à leur insu, ce qui augmente les risques de surdose

•Près de 7 personnes par jour au Canada meurent d’une surdose liée à la consommation d’opioïdes tels que le fentanyl

•À elle seule, la Colombie-Britannique s’attend à déplorer 1400 décès liés au fentanyl en 2017, soit 500 de plus que l’an passé

•Un comprimé de fentanyl coûte environ 10$ au marché noir à Montréal

•À l’approche de la saison des festivals, Santé Canada a jugé bon d’émettre une alerte à la surdose d’opioïdes la semaine dernière

•De plus en plus de services de secours sont dotés de fioles de naloxone, un médicament qui peut inverser temporairement les effets d’une surdose d’opioïdes

•Souvent importé de Chine, le fentanyl clandestin a gagné en popularité lorsque l’OxyContin, populaire auprès des usagers d’héroïne, a été retiré du marché