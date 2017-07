Des poissons morts sur le terrain d’une résidence

Une citoyenne de Lac-à-la-Croix au Lac-Saint-Jean a trouvé sur son terrain une vingtaine de carcasses de poissons morts. Selon la municipalité, l'état de santé du lac pourrait en être la cause. Des mesures seront prises pour changer la situation.

Karine Harvey, qui habite à Lac-à-la-Croix depuis 2014, constate ce phénomène pour la toute première fois. Une problématique environnementale ou une simple remise à l’eau de la part de pêcheurs peuvent être en cause.

«Une mortalité naturelle liée à la reproduction des poissons peut avoir causé cette situation. Ça peut également être des pêcheurs qui ont laissé leurs prises accidentelles mortes dans le plan d’eau», explique la biologiste du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Selon la municipalité, la situation pourrait être une conséquence du manque d’oxygène dans le lac. Même si l'état de santé du lac s'est amélioré dernièrement, des mesures seront prises pour améliorer la qualité de l'eau.

«On va faire des opérations de vidange dans les ruisseaux en amont. S’il faut également refaire du reboisement, on est prêt à le faire», s’exprime le maire de Lac-à-la-Croix, Lawrence Potvin.

Les algues qui prolifèrent à un très grand rythme dans le lac inquiètent les citoyens du secteur. Le maire assure que le dossier est entre bonnes mains.

«C’est un dossier qui me tient à cœur et l’ensemble du conseil municipal y est impliqué. On veut régler ce problème le plus vite possible», termine M. Potvin.

Si d'autres citoyens remarquent des carcasses de poissons morts sur leur terrain, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs leur suggère de garder les poissons morts à des fins d'analyses.