Des résidants d’un parc de maisons mobiles privés d’eau depuis 5 ans

Une centaine de citoyens d'un parc à maisons mobiles de Saint-Paul-d'Abbotsford sont privés d'eau potable depuis 5 ans.

Une situation qui coûte cher, particulièrement aux jeunes familles.

«J'utilisais l'eau du robinet avant que le gouvernement rende {les normes} plus sévères, explique un résident. Le problème c'est que la quantité d'arsenic qui se trouve dans notre eau est trop élevée.»

Il est d'autant plus impossible de faire bouillir l'eau puisque ça ferait augmenter la quantité d'arsenic, déjà présente dans l'eau.

Les citoyens sont donc contraints à acheter de l'eau embouteillée ou à se faire installer un système de filtration des eaux, à leurs frais. « Ça fait 5 ans que j'habite ici avec ma blonde et, toutes les semaines, on achète 24 bouteilles d'eau pour nourrir notre enfant, mais aussi les animaux et les plantes », déplore un voisin.

La facture annuelle pour un ménage grimpe rapidement, sans compter le nombre de voyagements à réaliser pour se procurer l'eau potable.

Comme il s'agit d'un lot privé, la responsabilité des aqueducs revient à la propriétaire, Solange Loiselle, qui, elle, lance la balle à la municipalité.

Une demande qui a été rejetée par le ministère. Arsenic contenu dans l'eau En 2012, les normes quant à la quantité d'arsenic contenu dans l'eau se sont resserrées, passant de 25 microgrammes par litre d'eau à 10 microgrammes.

C'est à ce moment que les résidents d'un lot privé de maisons mobiles ont reçu un avis de non-consommation puisque la concentration en arsenic de ses réseaux d'eau se situe entre 12 et 14 microgrammes par litre.