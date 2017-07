Le frotteurisme, une perversion répandue

Le frotteurisme, cette perversion sexuelle par laquelle un homme obtient une satisfaction sexuelle en se frottant furtivement contre des personnes étrangères dans une masse, serait plus répandu qu’on ne le pense.

«C’est pas nécessairement un comportement rare. Ce qui est plus rare, c’est que ces individus-là se fassent prendre», a déclaré le sexologue Mario Larivée-Côté au Québec Matin, vendredi.

Jeudi, grâce à des informations du public, le Service de police de Montréal a procédé à l’arrestation d’un homme pour agression sexuelle et action indécente. Le suspect en question avait posé plusieurs gestes obscènes en juin dernier dans le métro de Montréal.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM

Ce genre de cas est «très, très fréquent», poursuit le sexologue. Le hic, c’est qu’il est parfois difficile, en tant que victime, d’en avoir le cœur net quant à la nature des gestes qui ont été posés. «Souvent, ces individus-là vont jouer sur le doute», explique M. Larivée-Côté.

Dans les cas de frotteurisme, «l’individu va profiter du fait qu’il y a plein de monde dans le métro pour frotter ses organes génitaux, principalement sur des femmes, ou va leur accrocher un sein ou une fesse», et c’est «toujours fait de façon subtile et accidentelle». Il peut, par exemple, profiter du moment où le wagon d’un métro s’immobilise, alors que ses passagers se font plus ou moins bousculer par les mouvements du train.

Quel comportement adopter si l’on s’estime victime de ce genre de pervers ? Selon le spécialiste, «quand un individu fait ça, il veut provoquer une réaction pour augmenter son niveau d’excitation sexuelle».

«Plus on va l’ignorer, plus on va le ridiculiser, plus ça risque d’avoir l’effet inverse, mais l’important, au-delà de tout ça, c’est de le dénoncer», conseille-t-il.