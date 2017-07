Le grand party d'anniversaire d'Isabelle Boulay

Intense et dévouée, Isabelle Boulay a fait vibrer le public avec elle, jeudi, donnant ainsi le coup d'envoi au 50e Festival d'été de Québec.

Émue d'être sur scène pour aussi célébrer ses 25 ans de carrière et son 45e anniversaire de naissance, la grande interprète a dressé un juste portrait de sa riche carrière, voguant entre le country et la chanson française, le passé et le présent.

Sous un ciel nuageux mais sans pluie, Isabelle Boulay a vécu ce triple anniversaire de magnifique façon, d'abord en s'offrant les meilleurs musiciens, dont les guitaristes Simon Godin et Rick Haworth, et la section de cordes de l'Orchestre symphonique de Québec, qui a donné à son répertoire une ampleur digne des Plaines.

Chose promise, chose due, Isabelle Boulay a revisité ses succès dès le départ avec «La lune», de son album phare «États d'amour», lancé il y a presque 20 ans. Elle a reculé de quelques années encore avec «J'enrage», avant de revenir au présent avec «Le train d'après», une chanson neuve signée Alex Nevsky.

Simon Clark/Agence QMI Isabelle Boulay sur les plaines d Abraham dans le cadre du festival d ete de Quebec. SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

Simon Clark/Agence QMI Isabelle Boulay sur les plaines d Abraham dans le cadre du festival d ete de Quebec. SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

Simon Clark/Agence QMI Isabelle Boulay sur les plaines d Abraham dans le cadre du festival d ete de Quebec. SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

Simon Clark/Agence QMI Isabelle Boulay sur les plaines d Abraham dans le cadre du festival d ete de Quebec. Ambiance. SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

Simon Clark/Agence QMI Isabelle Boulay sur les plaines d Abraham dans le cadre du festival d ete de Quebec. Ici avec Patrick Norman. SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

Simon Clark/Agence QMI Isabelle Boulay sur les plaines d Abraham dans le cadre du festival d ete de Quebec. Ambiance. SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

Simon Clark/Agence QMI Isabelle Boulay sur les plaines d Abraham dans le cadre du festival d ete de Quebec. Ici avec Paul Daraiche. SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

Simon Clark/Agence QMI Isabelle Boulay sur les plaines d Abraham dans le cadre du festival d ete de Quebec. SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

Simon Clark/Agence QMI Isabelle Boulay sur les plaines d Abraham dans le cadre du festival d ete de Quebec. SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

Simon Clark/Agence QMI Isabelle Boulay sur les plaines d Abraham dans le cadre du festival d ete de Quebec. Ici avec Paul Daraiche. SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

Simon Clark/Agence QMI Isabelle Boulay sur les plaines d Abraham dans le cadre du festival d ete de Quebec. Ambiance. SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI























La foule n'a pas manqué chanter un joyeux anniversaire à la chanteuse, après quoi elle s'est dite heureuse de ne pas avoir craqué, comme elle l'appréhendait. «Et mon cœur en prend plein la gueule» est soudain devenue une chanson de circonstance.

Émotive et volubile

Après le stress des premiers morceaux tombé, Isabelle Boulay semblait maintenant pleinement investie dans ses chansons, livrant une poignante «Parle-moi» et «Tombée de toi».

Fidèle à elle-même, Isabelle Boulay a été entière, émotive et... volubile. En plus d'un généreux concert, elle nous a raconté toutes sortes d'anecdotes entre chacune des pièces, rappelant souvent à quel point elle était reconnaissante de célébrer ses «noces d'argent» avec le public. Le concert a duré plus de 2 heures 15.

Étonnamment, Isabelle Boulay a complètement mis de côté un clin d'œil à Serge Reggiani, qui l'a assez influencée dans sa carrière pour qu'elle lui consacre un album et une tournée entière. Son répertoire se prêtait peut-être moins bien à la soirée.

Des duos touchants

Isabelle Boulay s'était offert un cadeau en invitant ses artistes favoris, pour interpréter des pièces de leur propre répertoire. Ses «héritières», les sœurs Boulay, ont donc servi «Mappemonde à leur idole» pour leur baptême des Plaines.

Avec son «mentor et ami» Paul Daraîche, Isabelle Boulay s'est enfin permis de faire, pour la première fois sur scène, «Ring Of Fire», qui a fait lever le party d'un cran. Elle était visiblement émue de chanter «Quand on est en amour» aux côtés de Patrick Norman.

Une foule respectable et plutôt sage a pris part à la fête. Le parterre se vidait durant les derniers morceaux de résistance. Ils ont raté une puissante interprétation de la chanson «Le saule», magnifiée par les cordes. La voix toujours impeccable, elle nous a renvoyé en plein visage son statut de grande interprète, habitée plus que jamais par Stone, de Plamondon.

La chanteuse ne s'était offert que peu de dispositifs scéniques, ne serait-ce que des projections associées à ses chansons. Une soirée sans artifices, laissant la place à ses chansons, les «pierres précieuses» qui ont jalonné son parcours.

Sobre et singulier

Par ailleurs, devant une foule tranquille, l'hommage à Richard Desjardins a lentement, mais sûrement, fait décoller la soirée, avec une quinzaine d'artistes qui ont enfilé les prestations singulières.

Les jeunes Simone Marchand et Thomas Brassard ont offert une touchante ouverture avec «Nous aurons». Mais c'est avec Philippe Brach et Bernard Adams que le spectacle a réellement pris son erre d'aller. Keith Kouna a brillamment défendu Jenny après quoi les soeurs Boulay nous ont servi «L'engeôlière», et Yann Perreau une fougueuse version de «Dans ses yeux».

Après la très douce relecture de «Tu m'aimes-tu ?», de Fred Fortin, Émile Bilodeau a craché son «Chant du bum» avec la rage au cœur, avant un Fred Fortin quasi solennel pour «Le cœur est un oiseau».