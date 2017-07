Omar Khadr: Harper et Scheer déplorent la décision des libéraux

L’ancien premier ministre Stephen Harper a qualifié de «mauvaise décision» l’initiative du gouvernement Trudeau de conclure une entente hors cour avec Omar Khadr, le ressortissant canadien emprisonné à Guantanamo pour la mort en 2002 d’un militaire américain en Afghanistan.

Sur les réseaux sociaux, vendredi, en début de soirée, quelques heures après l’officialisation par le gouvernement fédéral de son entente avec Omar Khadr, M. Harper a souligné que «le gouvernement a tenté aujourd'hui de passer le blâme», amis qu’il s’agit d’«une décision qui lui appartient entièrement». «Une mauvaise décision, a-t-il ajouté. Les Canadiens méritent mieux.»

«Aujourd'hui, j'ai une pensée toute particulière pour Tabitha Speer [la veuve du militaire américain tué] et les familles de tous les soldats canadiens et alliés qui ont payé le prix ultime en se battant pour nous protéger.»

Le nouveau chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, a aussi réitéré son désaccord, vendredi, relativement à la décision du gouvernement Trudeau, concernant notamment le montant de 10,5 millions $ qui serait versé à Omar Khadr - un montant que le gouvernement n’a pas voulu confirmer, mais que plusieurs médias ont rapporté.

«Comme PM, je me serais battu contre ce paiement, a notamment déclaré M. Scheer sur Twitter. J'aurai[s] été clair: les contribuables ne récompenseront pas un terroriste reconnu. Ce règlement est un choix de Justin Trudeau et il a tenté de le cacher aux Canadiens. C’est une gifle pour les hommes et femmes en uniforme.»